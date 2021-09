B

ajo las condiciones apropiadas –buen clima, una programación atractiva– el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se inaugura hoy, puede ser el más disfrutable de todos. Ya cercano a su aniversario 70, el certamen tiene el inconveniente de estar situado a la zaga del calendario, cuando Locarno, Venecia y Toronto ya han tomado las propuestas más interesantes de la temporada. Así, su sección competitiva corre el riesgo de ser débil, aún si se hace un poco de trampa y se recurre a títulos antes estrenados en Toronto (este año son seis las películas antes vistas en el festival canadiense).

Por otro lado, la ciudad de San Sebastián –o Donostia, en euskera– es una de las más hermosas de España, los habitantes son el colmo de lo amable y la gastronomía es de primera. Razones fundamentales para disfrutar de la experiencia.

Hace más de una década que no visito el festival donostiarra y me encuentro con varios cambios en su programación. Por ejemplo, ya no existe la retrospectiva completa de un director importante, otrora organizada con la Filmoteca Española. En su lugar veo secciones como Nest y Zinemira, cuyo criterio de selección desconozco. Eso sí, hay una retrospectiva de cine sudcoreano clásico, de títulos totalmente desconocidos para uno.

Por supuesto, hay medidas contra el Covid-19, como que los recintos del festival tendrán sólo un aforo de 50 por ciento. Los boletos se tienen que conseguir previamente en el sitio web del festival, con asientos preasignados y separados entre sí. Será obligatorio llevar el cubrebocas durante todas las funciones. No va a haber fiestas ni cocteles, lo cual es una lástima (si alguien sabe organizar una fiesta son los españoles). Ni tampoco habrá transportes del festival a las diferentes sedes, que se traduce en el empleo de taxis en euros.