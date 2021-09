Ana Mónica Rodríguez

Un ambiente de violencia, donde ser mujer implica un riesgo mayor, es el eje de la cinta Noche de fuego, la cual tiene mucha verdad y un corazón enorme , pues aborda desde los ojos de una niña, los peligros que se afrontan en un territorio controlado por el narco.

Así lo consideró Nicolás Celis, productor de la cinta, dirigida por Tatiana Huezo, la cual tuvo su estreno la noche del pasado martes en el Complejo Cultural Los Pinos, donde asistieron como invitados Yalitza Aparicio y Danny Glover, quien es uno de los coproductores del largometraje que se proyecta ya en salas comerciales.

Filmada en la sierra Gorda de Querétaro e Hidalgo, la cinta recrea lo que significa crecer en un ambiente peligroso, pero con la mirada luminosa y solidaria de tres niñas, que son grandes amigas. Es una historia mexicana, pero la temática es universal.

Celis dijo a La Jornada: “Siempre busco hacer películas que me conecten, que me parezcan importantes; esos son los motores para decidir adentrarme en una aventura. En este sentido, Noche de fuego tiene una combinación perfecta, porque es para toda la familia, pero sí tiene un contexto difícil, aunque no se observa de una forma tan dura”.

La ventaja, prosiguió, “es que Tatiana –en su primera película de ficción– es sumamente sutil y accesible, pero le exige al espectador que aporte de su vivencia para completar los espacios en blanco”.

En realidad, explicó el productor, busco acompañar a los directores con sus expectativas, porque siento que ninguna cinta tiene el dinero suficiente para lo que uno quiere; pero sí tener las mejores concesiones creativas, porque cuando trabajo con un realizador confío de manera plena y con Tatiana llevo más de 11 años , pues también ha producido los documentales El lugar más pequeño y Tempestad.