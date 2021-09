Washington. Las gimnastas estadunidenses Simone Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols y Aly Raisman denunciaron la inacción de las autoridades deportivas y de la policía federal para prevenir las agresiones sexuales cometidas por el ex médico del equipo femenil de Estados-Unidos, Larry Nassar, en atletas jóvenes durante dos décadas.

McKayla Maroney centró su ira en la oficina local del FBI, que había recogido su testimonio con detalles muy precisos sobre los ataques. No sólo el FBI no hizo una investigación, sino que cuando (los agentes federales) finalmente hicieron un informe 17 meses más tarde, hicieron declaraciones falsas sobre lo que había dicho , denunció la ex gimnasta de 25 años, que fue atacada cuando tenía 13 años.

Aly Raisman, quien reveló que había sido atacada a partir de 2010, denunció a Nassar en 2015 a la Federación. Sin embargo, el FBI tardó 14 meses en contactarme a pesar de mis numerosas peticiones de testificar , dijo la ex atleta de 27 años.

Maggie Nichols, de 24 años y primera en declarar que había sufrido abusos sexuales, dijo que estaba obsesionada con el hecho de que, incluso después de haber denunciado mis ataques, tantas mujeres y niñas sufrieron .

El director del FBI, Christopher Wray, pidió disculpas a las víctimas de Nassar. Señaló que el agente que supervisó la investigación fue despedido, que el otro agente se había jubilado, y que en el FBI se habían iniciado varias reformas, incluida una mejor capacitación de los agentes en casos de abuso sexual.