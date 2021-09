Miguel Ángel Velázquez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de septiembre de 2021, p. 35

En franca rebelión contra lo que muchos podrían considerar un destino ineludible en el que las secuelas de un sismo, la pandemia y hasta el desastre en la línea 12 del Metro amenazaron con adulterar sin remedio la vida de la Ciudad de México en los tres últimos años, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió no parar la transformación que prometió y que requiere la capital del país.

Ahora se pone tensa, aprieta el puño izquierdo y lo lanza al frente: “jamás vamos a regresar a los moches. Eso sí, por ningún motivo. En el Congreso de la Ciudad de México no se discutirán las cosas a partir de cuánto se lleva un diputado, o cuántas empresas de un diputado entran a la alcaldía. Eso se acabó en la ciudad y me voy a encargar de que eso no regrese cuando menos durante los tres años que yo esté aquí, porque la corrupción no puede regresar al Congreso de la ciudad.

La jefa de Gobierno ahora entra a analizar qué pasó en las elecciones pasadas, en las que su partido Morena perdió fuerza. “¿Qué pasó? Ahí sí nos impactó la pandemia. Cuando tú tienes a la gran mayoría de la población en su casa, sin la escuela, sin espacios colectivos de discusión, escuchando todo el día en medios de comunicación, o mensajes en las redes, diciendo mentiras… Creo que esa parte nos faltó, por decirlo así, tener una ofensiva para dar mucha más información. Nos concentramos mucho en el tema de la pandemia. Entonces entró mucha información negativa, particularmente hacia el gobierno de nuestro Presidente. Los espacios colectivos se cerraron.

“También hay que decir que quizá no se dimensionó el acuerdo que se estaba dando entre el PRI y el PAN, y hubo exceso de confianza. Ahí a lo mejor el partido, obviamente debería haber trabajado un poco más en eso. Yo lo vería en términos de autocrítica como la falta de unidad dentro de Morena, y de no haber dimensionado lo que significaba que los otros dos partidos estuvieran juntos.

Pero esto para mí no es irreversible, ni mucho menos. Esta ciudad es progresista. De eso a mí no me queda ni la menor duda. Esta ciudad no es conservadora. Hay zonas de la ciudad conservadoras, pero la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad son muy libertarios, liberales .

–¿Nos diría que dentro de tres años la ciudad volverá a tener mayoría calificada en el Congreso, que volverá a pintarse de morado?

“Yo creo que existe mayoría de izquierda. El tema es qué hay dos proyectos. El Prian ya existe, aunque desde mi perspectiva no esta unificado. Ahí hay gente que no está muy contenta con cómo se dieron las cosas.

“El otro proyecto de nación es el que encabeza el Presidente López Obrador y del que nosotros somos parte con la autonomía que representamos dentro de la ciudad y de las características de la propia ciudad. La gran mayoría de mujeres y hombres jóvenes de esta ciudad –confirma–, no son conservadores. Esta ciudad tiene un historia de lucha muy grande. Sería como cerrar los ojos a la historia de la ciudad. Tenemos que trabajar mucho en ofrecer más información, concientización de lo que significan los dos proyectos, y también visualizar y y escuchar mucho más qué es lo que está planteando la población, y avanzar nosotros en el proyecto de transformación que avanza y que nadie la va a parar”.

Cambios para bien

Claudia Sheinbaum informará a la ciudadanía desde el Congreso local, y seguramente hará un alto para explicar el significado profundo de lo que ha sido gobernar al galope de lo inesperado. “Sí, obviamente se han tenido que enfrentar muchas dificultades, pero también esta es una ciudad que ya no se maneja con corrupción y asociada a intereses privados por encima de los públicos. Eso ha cambiado, y para bien. Para eso nos eligió la gente, y por eso estamos haciendo el proyecto de transformación de la ciudad al que nos comprometimos y aun con todas las dificultades, seguimos adelante.

“Nadie nos imaginamos que íbamos a enfrentar una pandemia, pero por fortuna ya tenemos una cantidad muy importante de personas vacunadas; hemos vivido sismos, inundaciones, un accidente en el Metro que nos llevó a que transformáramos los puntos principales de la línea 1 a la 6, igual el centro de control, y después la tragedia que vivimos en la línea 12.