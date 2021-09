D

e la primera proclama de Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores, 15 de septiembre de 1810: […] “La libertad política de que os hablamos es aquella que consiste en que cada individuo sea el único dueño del trabajo de sus manos y el que deba lograr lo que listamente adquiera para asistir a las necesidades temporales de su casa y su familia.

La misma que hace que sus bienes estén seguros de las rapaces manos de los déspotas que hasta ahora os han oprimido, esquilmándoos hasta la misma substancia con gravámenes, usuras y gabelas continuadas. La misma que ordena que circule en vuestras manos la sangre que anima y vivifica las riquísimas venas del vasto cuerpo del continente americano; es decir, esas masas enormes de plata y oro que a costa de mil afanes y con peligro de vuestras vidas preciosas, estáis sacando hace tres siglos para saciar la codicia de vuestros opresores y estos sin poderlo conseguir.

Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, 7 de julio de 2021. En su discurso de agradecimiento al rey Felipe VI tras recibir un premio de mentiritas, el prócer de los intelectuales fifís y ex jefe de la Operación Berlinstrasse de Coyoacán expresa: “[…] Hace poco menos de 50 años, quienes soñábamos con la posibilidad de implantar en México una democracia sin adjetivos, vimos a España como nuestro ejemplo e inspiración”.

CDMX, 14 de julio de 2021. En su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador responde a un periodista gachupín, inquieto por el curso de los nexos con España: Hay una nueva realidad en México, y ya no se permite robar. Eso es todo .

Dos meses después, instigado por sus jefes (¡pregúntale! ¡pregúntale!), el mismo operador mediático reaparece en la mañanera del 9 de septiembre para manifestar su preocupación por la polarización (sic). “De aquí –dijo– han salido palabras que pueden resultar duras […], la palabra fifí, que es nueva, o la palabra chairo, que no es tan nueva. Y esto, desde luego, no hace más que contribuir a la polarización que hay en este país.”

Respuesta de Andrés Manuel: “A lo mejor tú, cuando piensas en ‘polarización’ estás tomando como referente a las cúpulas. Ahí sí te aceptaría que hay ‘polarización’ […] Hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país”.