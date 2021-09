Ap

Miércoles 15 de septiembre de 2021, p. 9

Nueva York., Sabemos cuándo se detuvo. Pero, ¿cuándo se reinició? Uno de los debates recurrentes entre los amantes del teatro ha sido lo que significaría el regreso de Broadway después de que la pandemia mundial cerrara el teatro en vivo en marzo de 2020.

¿Fue cuando Bruce Springsteen dio su concierto el 26 de junio? ¿Con el estreno de la obra Pass Over el 22 de agosto? ¿O cuando dos grandes musicales, Hadestown y Waitress, volvieron a recibir público en sus teatros el 2 de septiembre?¿Será cuando reabra el emblemático stand de boletería TKTS?

Para los productores de los tres grandes espectáculos, The lion king (El rey león), Hamilton y Wicked, la respuesta fue ayer, cuando los anclajes espirituales del éxito del Broadway moderno vuelven a encender sus luces.

The lion king, Hamilton y Wicked decidieron reabrir juntos a principios de mayo, después de que el entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, eligiera el 14 de septiembre como fecha para que Broadway comenzara a recibir nuevamente al público a plena capacidad.

Creo que en realidad no me parecerá real hasta que tengamos una audiencia frente a nosotros , dijo L. Steven Taylor, quien interpreta a Mufasa en The lion king. Es un elemento tan importante para esto, y especialmente, creo, después de todo lo que hemos pasado .

Los shows más famosos han vuelto

Aunque algunos otros espectáculos se han inaugurado mientras tanto, el regreso del trío ayer, así como el del longevo musical Chicago, es una señal importante de que los shows más valiosos de Broadway han vuelto, a pesar de la presión y la incertidumbre por la propagación de la variante delta.