Fuimos elegidos los ocho mejores de la Major League Soccer y del futbol mexicano, muchísimos equipos quisieran estar en este lugar, estamos nosotros y no podemos dejar pasar la oportunidad de jugar una nueva final y adquirir experiencia , declaró el timonel en una conferencia virtual previa al partido de esta noche ante León, correspondiente a las semifinales del certamen y el cual será disputado en Houston, Texas.

“Por su puesto que no salva ni es comparable. Tenemos un objetivo en la Liga Mx que debemos cumplir y es entrar a la liguilla. La Leagues Cup es una cosa totalmente aparte que nos daría prestigio y nos permitiría sumarle a la institución la trascendencia de poder jugar una final de un torneo internacional.

Andrés Lillini, entrenador de Pumas, aseguró que llegar a la final de la Leagues Cup y ganarla no salva la mala racha de su equipo en el presente torneo Apertura 2021; sin embargo, consideró que obtener el título de dicha competencia le devolvería prestigio a la institución auriazul.

Por otro lado, el director técnico argentino admitió que vencer a los esmeraldas será complicado, toda vez que en la actualidad es uno de los mejores equipos del balompié nacional.

“Ganar un partido de esta trascendencia ante un rival que debe estar entre los tres o cuatro mejores planteles del futbol mexicano, que ha mantenido una base, se ha reforzado muy bien y cuenta con un entrenador de jerarquía, sería un gran envión anímico.

Vamos a enfrentar a un equipo que está haciendo las cosas muy bien, tenemos que contrarrestarlo , expresó.

Asimismo, descartó que su equipo tomará este duelo como una revancha por la final perdida en el Guardianes 2020 de la Liga Mx.

Sólo queremos ganar el partido, no importa el rival que esté enfrente, no hay revancha, una cosa no tiene que ver con la otra , aseveró.