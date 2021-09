¡A

vándaro fue un milagro! , espeta en el documental Seguir al Sol (Alex Perales https://bit.ly/3zYyokt) sobre bandas de rock tijuanenses de los años 60 y 70, el músico Martín Mayo, del grupo El Ritual, uno de los varios participantes en aquel legendario Festival de Rock y Ruedas, ocurrido los días 11 y 12 de septiembre de 1971. Y es que aún frescos los terribles acontecimientos de 1968 (matanza de estudiantes en Tlatelolco) y el acto represivo conocido como el Halconazo, acaecido apenas en junio previo, tal concierto masivo, inédito en México, en las cercanías de Valle de Bravo, al que llegaron unas 200 mil personas, fue más que un mero encuentro musical: en los hechos fue un desafío al poder represivo, sin importar que su primera intención fuera una carrera de autos (que no se llevó a cabo), organizada por integrantes del sistema : los empresarios Eduardo y Alfonso López Negrete, el publicista y promotor deportivo Justino Compeán y el productor de Telesistema Mexicano (pre Televisa) Luis de Llano. La clave para que la selección musical fuera genuina, con lo que mejor estaba sonando entonces, fue Armando Molina, claroscuro personaje. Tal llamado musical hizo que por fortuna la asistencia se saliera de las manos de sus organizadores y deviniera en manifestación contracultural tumultuaria: jipi-tecas, pieles expuestas, barro mojado, cannabis y ejecuciones instrumentales que no le pedían nada al primer mundo : Los Dug Dug’s, Peace and Love, La División del Norte, Bandido, Los Yaki, Tinta Blanca, Three Souls in my Mind, entre otros. Una explosión de libertad que los entonces jóvenes llevaron a cabo sin pedir permiso y que tristemente sería el pretexto para que el rock en vivo fuera prohibido y con ello se frenara su evolución, al menos en el ex Distrito Federal, durante casi 25 años. Su realización milagrosa se convirtió en un hito histórico en México, un referente ineludible, un emotivo onomástico.

Y para recordarlo en su 50 aniversario, instancias tanto privadas como públicas se han unido a fin de festejarlo con conciertos, conversaciones, documentales, publicaciones.

Música. Uno de los actos más atractivos es Avándaro All Stars, show presencial de cupo limitado con músicos de las agrupaciones participantes en el legendario encuentro y otros de aquella época: Tequila, El Epílogo, El Amor, Ciruela, Los Ovnis, Brian Flynn Band. También presentarán el libro Yo estuve en Avándaro, de Federico Rubli, con fotos de Graciela Iturbide, y proyectarán el documental Bajo el sol y frente a Dios (Arturo Lara, 2016). Foro Indie Rocks! (Zacatecas 39, Roma), 12 horas del sábado 11, a 23 horas del domingo 12; por día, preventa: $150, taquilla: $200; abono $300 en Boletia (https://bit.ly/3yXXI99).