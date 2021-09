L

a cultura también es prioritaria y a pesar de que la pandemia aún no termina (y no tiene para cuando desaparecer), cada día advertimos la apertura de más museos, galerías y espacios culturales, es el caso de la más importante feria libresca capitalina, nos referimos a la entrañable Feria Internacional del Libro del Zócalo, un espacio plural, generoso y que propicia una verdadera comunicación entre editores, libreros y lectores, quienes ahora deberán convivir con cubrebocas y a la sana distancia, esperando que ya para el 8 de octubre muchos estemos vacunados. El año pasado se cumplió el 20 aniversario de dicha fiesta de libros, pero tuvo que ser virtual a causa de la contingencia sanitaria; obviamente no fue igual. En esta ocasión el experimentado equipo de la FIL-Zócalo se prepara para recibir a más de 700 editoriales y quizá un poco menos del millón de personas que asistieron en años anteriores. Habrá como siempre decenas de presentaciones de libros, actividades literarias y musicales. Entre las más importantes destaca el homenaje al incorrecto Movimiento Estridentista que cobra vigencia al conmemorarse el centenario de su fundación. Por allá nos vemos.

Se inauguró la librería Manuel Maples Arce de Educal

Para continuar con las buenas noticias, también es motivo de celebración que el pasado jueves se inauguró la librería Manuel Maples Arce , como un muy justo homenaje al Movimiento Estridentista. Y en este caso cobra especial significado que sea Xalapa la ciudad en donde se abra esta nueva librería de Educal, pues fue ahí donde los intensos artistas fundadores de esta vanguardia mexicana fundaron en 1925 la Estridentópolis . Fueron Paco Ignacio Taibo II titular del Fondo de Cultura Económica (FCE) y Fritiz Glockner director de Educa,l quienes cortaron el listón inaugural de este espacio ubicado en la calle Xalapeños Ilustres 31, en la zona centro. Este recinto tendrá un horario de 10 a 19 horas y tiene una capacidad de exhibición de 10 mil ejemplares.

Dos nuevos títulos de las editoriales Moho y Salario del miedo