Viernes 10 de septiembre de 2021, p. 6

Michael Constantine, un actor de carácter, galardonado con el Emmy que alcanzó fama mundial interpretando al padre de la novia y admirador del líquido limpiador de vidrios Windex en la película My big fat greek wedding (Casarse... está en griego) ha muerto. Tenía 94 años.

Constantine falleció el 31 de agosto en su casa en Reading, Pensilvania, de causas naturales, dijo su familia. La noticia fue confirmada ayer por su agente, Julia Buchwald.

Constantine actuó en series de televisión como My favorite Martian, The twilight zone, Bonanza, Hogan’s heroes, The Dick Van Dyke Show, The fugitive, Quincy, M.E., The love boat, Remington steele, MacGyver y Murder, she wrote. Su papel revelación llegó interpretando a un director en Room 222, un melodrama de ABC que se desarrollaba en un bachillerato racialmente diverso de Los Ángeles por el cual ganó un Emmy por actuación destacada de un actor en un papel de reparto, en 1970.