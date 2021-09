Aunque hay datos duros, por supuesto: en noviembre de 1961, el Cuarteto de Tino Contreras es contratado por Félix Alarcón para hacer una temporada de dos meses en Grecia, en el hotel Acropole Palace. Alarcón los había escuchado seis meses antes en el Festival de Jazz de Evansville, Indiana, y se había vuelto admirador de los cuatro músicos mexicanos, aunque en Indiana había sido Mario Patrón el encargado del piano, Víctor Ruiz Pazos en el contrabajo, Mario Contreras en trompeta y Tino en la batería. En aquella ocasión se presentaron como The Number One Jazz Combo of Mexico.

Al regresar de Evansville, Al Zúñiga se reintegra al cuarteto de Tino y es así como viajan a Atenas. En enero del 62 finalizan su compromiso en el hotel Acropole, les llegó un contrato para tocar en Turquía; para finalmente terminar tocando en Marsella y París. Ésa fue la popular gira europea del cuarteto, aunque por múltiples razones las cosas no terminaron muy bien entre los integrantes del grupo. Ya en México, cada quien tomó su propio rumbo.

Tino Contreras siguió tocando y grabando en todos lados, su popularidad aumentaba día a día y los periódicos, revistas y estaciones de radio y televisión cubrían con regularidad su ir y venir por los escenarios.

En lo que a discos respecta, Tino grabó una gran cantidad de elepés y cedés; aunque resulta imposible saber cuántos y cuáles fueron en realidad. Hace diez años yo intenté ponerme de acuerdo con el maestro y su esposa Mónica para revisar uno por uno todos los títulos de su discografía. Tino me pasó entonces una lista de lo que, me dijo, eran todos sus discos publicados. Pero al momento de querer sacar copias de las portadas, él se disculpó y muy amablemente me dijo que por el momento no tenía todos los discos, pero que me hablaría cuando los tuviera disponibles, para poder copiar las portadas y hacer anotaciones de los temas incluidos.

Espero que con tiempo pueda llevarse a cabo este proyecto discográfico. Por lo pronto, tengo anotados 43 títulos, entre los que destacan Jazz en Riguz (1960), Jazz Ballet (1963), Jazz Flamenco (1963), Misa en jazz (1966), Sinfonía del Quinto Sol (1978), Yúmare, Sinfonía tarahumara (1986), Live at Teatro de la Ciudad (1995), Jazz Mariachi (2010), El jazz mexicano de Tino Contreras (un LP editado en 2011 por el sello inglés Jazzman) y La noche de los dioses, aparecido en octubre de 2020, también en Inglaterra, con la participación, entre otros muchos, del pianista Jaime Reyes, extraordinario jazzista de Orizaba, y el bajista Valentino Contreras, hijo y compañero de Tino durante los pasados años.

Tino Contreras se ha ido y su música y su intensidad son ya un hito en la historia toda de nuestro jazz. Son una huella indeleble en el arte y la cultura del país. Son los pasos de Tino.

Descanse en jazz.