▲ La multitud mantuvo el ánimo prendido durante los dos días del encuentro. Foto sin autor/ Archivo

Pantalones acampanados, camisas unisex y pelo largo

Desde el viernes 10 de septiembre deambulaban cientos de chavos por Valle de Bravo. El aspecto de la mayoría era estrafalario y provocativo: pelo largo, pantalones acampanados, camisas unisex perfumadas con pachuli y un lenguaje ininteligible para los sorprendidos lugareños y anfitriones casuales. Entre los fuereños ya circulaban los nombres de quienes tocarían: Los Dug Dug’s, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace & Love, El Ritual, Los Yaki, Bandido, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in My Mind. Lo que no se sabía era la hora en la que se presentaría cada uno.

Cuatro grupos de rock invitados, por motivos diferentes, no estuvieron el festival: Javier Bátiz, por razones económicas, y La Revolución de Emiliano Zapata, por compromisos profesionales, pues ya tenía un contrato fimado para esas fechas.

Bátiz era el rockstar del momento; se presentaba en los lugares más exclusivos, por lo mismo se cotizó tan alto que los organizadores no le llegaron al precio.

Otro de los que no asistieron fue La Tribu, pero su disquera negoció para que su presentación la cubriera La División del Norte. Love Army estaba anunciado, pero un accidente les impidió llegar.

Norma Valdés, debido a que su banda, La Cosa Nostra, ya estaba comprometida no pudo asistir al encuentro. El nombre de ella era muy familiar en el círculo rocanrolero desde antes de ese 11 de septiembre. Acerca de su andar, cuenta: “Estuvimos en lo que fue lo pesado de los hoyos fonky: después de que Javier Bátiz grabó en 1969 el álbum Coming Home, del que fui productora, fundó Soul Force, en el que éramos, en las voces, Macaria, Baby Bátiz, Mayita Campos, María Montejo y yo; en los metales estaban René Vidal, Papaíto y dos más; Memo Briseño, en teclados; Jorge Alarcón en el bajo y en la batería, Juan Santos.

También estuve con los organizadores de conciertos Armando García Cadena, David Tame, Daniel Toscano; yo manejaba la prensa y coordinaba a los grupos.

Acerca de su ausencia en el festival, Norma rememora: “Estaba en La Cosa Nostra con Memo Briseño y nos salió trabajo para Acapulco. Me enteré de todo lo de Avándaro. Estaba súpersacada de onda y a punto de no ir al puerto guerrerense, pero era muy poco profesional. Justo cuando salíamos para allá, nos enteramos de que harían lo que fue la primera junta para ver lo del festival en casa de Micky Salas y de Silvia Pasquel, en Coyoacán. Allí se juntaron todos los grupos para ultimar detalles. Me sentía muy triste porque todos mis amigos fueron: Waldo Tena llevó la obra Tommy, fue El Ritual. Ni modo.

Fíjate que nadie esperaba que fuera tanta gente. Yo soy de las que hablaría muy bien del encuentro, porque tantas personas reunidas y que no haya pasado nada feo, es maravilloso. Hasta la fecha lamento no haber ido a Avándaro. Es uno de mis pesares rocanroleros , afirma.

Agrega: Avándaro ha sido una cosa muy extraña, porque para unos músicos fue un horror y para otros, lo máximo. Me hubiera encantado ir .

Nacho, amigo de quien esto escribe, durante mucho tiempo estuvo triste, pues tampoco llegó. Se lanzaría al festival después de salir de su trabajo, pero se dirigió a la terminal de camiones y compró su boleto para Acámbaro.