más tardar el próximo 8 de septiembre el flamante secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentará al Congreso el paquete económico 2022 (Criterios generales de política económica, Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y, si la hubiere, miscelánea fiscal), con lo que este economista dará luz sobre el devenir de la política económica presidencial en su segunda mitad sexenal.

La cercanía de tal presentación revivió a no pocos videntes financieros del sector privado, quienes, a diestra y siniestra, divulgan, un día sí y el siguiente también, lo que a su muy particular entender revelan sus respectivas bolas de cristal, las cuales normalmente están destartaladas, por lo que suelen no atinar en sus proyecciones, ni las buenas ni las malas.

En los Precriterios 2022 –divulgados en abril pasado, aún bajo la responsabilidad del fantasma Arturo Herrera– se menciona que la actividad económica, el empleo y el bienestar se recuperan paulatinamente en México y el mundo, mientras continúa el combate a la pandemia. El rápido desarrollo e inicio de la estrategia de vacunación contra la enfermedad, y los esfuerzos sostenidos de gobiernos y bancos centrales del mundo para mitigar los impactos de esta última, respaldan la expectativa de una reactivación en 2021 más acelerada que la prevista .