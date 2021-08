Solicitó a la Dirección de la Facultad de Ciencias de la UNAM y a las autoridades responsables, actuar, pues sus omisiones han derivado en difamaciones y daño a mi imagen, por profesores de ciencias, tras de que he preguntado de forma pública y oficial por el financiamiento que recibe el proyecto Ciencias TV, que se les entregó en la gestión de Rosaura Ruiz y continuó en esta administración, cuyo contrato tiene el fin de difundir la ciencia, no los intereses políticos de algún grupo.

Me preocupa mi integridad, y que este acoso en redes pueda resultar potencialmente delictivo y antiuniversitario. De dichas calumnias he enviado evidencias a la dirección de esa facultad. Por su omisión, al conocer las evidencias y no actuar, estas conductas quedan impunes y se reproducen, ya no sólo por el equipo de Ciencias TV, sino por sus seguidores que difaman anónimamente.

Lena Brena, docente de la FFL y FCPS

Anáhuac es una civilización negada, dice

Estamos de acuerdo con José Agustín Ortiz Pinchetti, de que el origen de este país llamado México, hecho por los criollos y para los criollos, fue la Colonia, con todos los males y lacras que describe, y muchas otras que omite. México, como noción de país, ha sido un espejismo de las élites criollas que han vivido de la explotación del pueblo y la depredación de sus recursos naturales. País de unos cuantos al servicio de los capitales, empresas y gobiernos extranjeros a cambio de migajas.

Pero en lo que disentimos con el autor del artículo es que presume que una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad ha muerto y está desaparecida. Ese ha sido el gran error de los criollos y extranjeros explotadores.

Anáhuac es una civilización negada desde hace cinco siglos. Con la caída de Tenochtitlan han creado el mito de la destrucción de la civilización. Pero de lo que no se han dado cuenta es que la civilización del Anáhuac es la columna vertebral del México imaginario que describe Guillermo Bonfil Batalla. La esencia y raíz del pueblo excluido, explotado y despreciado sigue viva y vigente. No sólo en las comunidades anahuacas rurales, sino en todo el mestizaje que se extiende por este territorio ocupado ilegalmente por los criollos llamado indebidamente México.

Guillermo Marín

Invitación

Homenaje de FCPS de la UNAM a Antonio Helguera

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM y el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información invitan al conversatorio para recordar al caricaturista Antonio Helguera, hoy lunes a las 17 horas.

Estarán presentes los caricaturistas Magú, Rocha, Patricio y Alarcón. Ellos conversarán con el periodista y profesor de la facultad, Jorge Meléndez y con el maestro Leonardo Figueiras. La mesa será moderada por la Dra. Úrsula Albo.

La actividad se transmitirá por Facebook https://www.facebook.com/FCPyS.UNAM y Youtube https:youtube.com/c/Videoconferenciasfcpys.

Para mayor información visita el sitio: agendacultural.politicas.unam.mx

Extensión Universitaria FCPYS