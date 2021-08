Juan Aceves quien es director de la Fundación Aceves Navarro, además de realizador, pintor, fotógrafo, sonidista y publicista explicó: “Esta mirada íntima es a un personaje que me fascina, respeto y admiro muchísimo; además comparto esta visión con muchas personas, a quienes mi papá influyó y tocó con su compañía y consejos; incluso los formó, ayudándolos a percibir el mundo de una forma más abierta, más sorprendida, lo cual impulsan –precisamente– los grandes maestros, quienes te permiten abrir los ojos y darte cuenta de lo que existe alrededor de cada uno”.

Incluso, confesó Aceves, existe algo que apenas me acaba de resonar , dicho por el maestro Aceves Navarro sobre de él. Ese momento, añadió, fue en una entrevista donde Verónica Ortiz le pregunta a mi papá por mí y él responde: Eso es una historia muy querida y muy larga; es un cuadro más que he estado pintando toda mi vida. Es alguien a quien le ha pesado mucho la figura paterna y no se ha decidido a ser artista .