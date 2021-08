Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 27 de agosto de 2021, p. 10

En el CEN del PAN, en privado, se realizó ayer la reunión plenaria de los senadores del blanquiazul. Marko Cortés, dirigente de ese partido, al inaugurar los trabajos pidió a los panistas acudir a los foros internacionales y con los legisladores de Estados Unidos, Canadá y de Europa para denunciar la situación política en México, lo que está pasando en materia de seguridad, salud, economía y energía, así como el hostigamiento del gobierno a las instituciones, para que se conozca lo que está pasando realmente en el país .