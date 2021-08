Afp

Periódico La Jornada

Viernes 27 de agosto de 2021, p. 7

Las Vegas. Los dueños de las salas de cine tuvieron mucho que celebrar esta semana en la cumbre CinemaCon con el regreso a la pantalla grande después de 18 meses de pandemia, pero algunas incógnitas y la variante delta aguaron la fiesta.

Después de la pausa impuesta por el Covid-19, esta nueva edición de CinemaCon sirvió como plataforma para que los estudios exhibiesen clips de nuevas versiones de películas taquilleras como James Bond, Batman, Hombre Araña, y The Matrix, todas en breve en la gran pantalla.

Pero por detrás de este renacimiento, hubo también mucha incertidumbre marcada, en parte, por la ausencia de Disney que, a diferencia de la competencia, no presentó un calendario de programación para los próximos meses.

Necesitamos saber hacia donde ellos están apuntando a futuro , dijo a la Afp John Fithian, jefe de la Asociación Nacional de Dueños de Salas de Cine.

La variante delta mantuvo a los ejecutivos de Disney lejos del Caesars Palace, donde se realizó la cumbre que contó con la presencia de más de dos mil ejecutivos de la industria. Es esta misma variante la que redujo la confianza de la audiencia sobre el regreso a las butacas a comienzos del verano en Estados Unidos.

Tal vez Disney podría haber enfrentado una recepción fría en Las Vegas. El mayor estudio de Hollywood lanzó varias producciones en su plataforma Disney+ tales como Black Widow, Jungle Cruise y Cruella, tirando dinero de las taquillas.

Aunque su comedia Free Guy y la próxima película de Marvel –bajo su paraguas– Shang-Chi and the legend of the ten rings se proyectarán exclusivamente en cines, nadie conoce los planes de Disney.

No sabemos qué tienen después de esas películas. Necesitamos mayores señales sobre cómo serán sus lanzamientos , mencionó Fithian.

Pero Disney no está solo. Su rival Warner Bros entró en la mira de dueños de cines por lanzar todos sus títulos de 2021 en la plataforma HBO Max, a pesar de que se comprometió a una corta ventana de 45 días de proyecciones para la gran pantalla en 2022.