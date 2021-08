Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 27 de agosto de 2021, p. 6

No es una idea nueva; no obstante, la reciente publicación en español del libro Conexión, de la rapera y novelista Kae Tempest (fruto de la colaboración entre Sexto Piso y la traductora Esther Villardón), logró que el tema vuelva a estar sobre la mesa: la importancia de la literatura y de contarnos historias para cultivar una empatía más profunda y sobre la importancia de ser conscientes de la desenfrenada desigualdad en nuestras sociedades .

Por medio de los siete breves capítulos que componen este ensayo –de cinco páginas el más corto y diecisiete el más extenso, todos precedidos por citas de El matrimonio del cielo y el infierno de William Blake–, la también poeta y dramaturga británica reflexiona: “entiendo que incluso una invitación a la conexión y a la universalidad pueda ser problemática en una época de tanta división. Ya sea el Black Lives Matter o el All Lives Matter, los derechos de las personas trans o los de las terfs, anti o provacuna…, ésta es una época que demanda tomar partido”, pero no duda en defender su propuesta: la forma cómo hemos decidido vivir en este planeta se me hace extraña y siniestra y para eso la conexión con el yo verdadero e incómodo nos permite asumir la responsabilidad de nuestro impacto en otras personas .

Todo aquel que haya visto a Tempest cantar en vivo probablemente haya sido testigo de su talento para generar conexiones entre su audiencia, incluso si insisten en que ésto es algo misterioso y quizá poco confiable, pero es justo esa vivencia que su público experimenta lo que la artista cree que puede ayudar al ser humano a rencontrarse y ser más consiente sobre el medio que lo rodea, el mundo, fenómenos, circunstancias y objetos tanto naturales como creados por el hombre mismo y para llegar a dicha comprensión es necesaria una atención activa, una apertura mental especial y una contemplación ausente de todo interés personal.

Insensibilidad, el espíritu de esta época

Durante una presentación en el Electric Brixton, un club en el histórico barrio de la clase trabajadora en Londres, la rapera miró a la multitud y dijo: ¡No quiero verlos escondidos detrás de la pantalla del celular! ¡Esto es real! ¡Esto está ocurriendo! Estar juntos en esta habitación y vivir el mismo momento juntos , mencionó, es lo más cercano a conectar que muchos de nosotros experimentamos . El argumento de la poeta es claro: en el fondo siempre estamos huyendo de aquello que no nos gusta del presente y la insensibilidad es una respuesta lógica a las embestidas de esta época.