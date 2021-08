P

ara el prolífico músico californiano Ty Segall, grabar discos es algo tan cotidiano como ensayar, actuar cada semana, comer y respirar. Alejado de los parámetros de las disqueras y sus marketeos espaciados, el estrambótico y explosivo guitarrista, compositor y cantante, no puede parar de meterse al estudio, usualmente con una misión similar cada vez: plasmar su inevitable desparrame de distorsión alterada, plena de energía, luz melódica, letras surreales y arreglos cósmicos.

Aparecido en el orbe fonográfico como solista en 2008, tras tocar un lustro con The Epsilons, ha ofrecido al mundo álbumes sorprendentes y gozosos, con toques retro-60s, para quienes siguen gustando del guitarrazo ensordecedor, con la peculiaridad de poseer diferentes miradas sonoras, desde los distintos lados de su misma poliédrica moneda, de modo que puede pasar de un disco de temas folk, al noise más rasposo y puerco, producidos siempre con deliberada baja fidelidad.

Cuando surgió, las comparaciones con el estilo de Jack White fueron comunes (aún hoy día sus solos de guitarra suenan emparentados, por tener las mismas influencias); sin embargo, fue puliendo su propia personalidad. Con más ascendencia garage (The Sonics, The Standells) y proto-punketa (The Stooges) que bluesera (hay más Black Sabbath que Led Zeppelin en su sangre), ha ido construyendo un punk sicodélico bastante peculiar. Destacan en su haber los discos Lemons (2009), Melted (2010), los ácidos Hair , Slaughterhouse y Twins (los tres de 2012); el experimental y ruidoso Emotional Mugger (2016), Freedom’s Goblin, en que trabajó con el súper productor Steve Albini (2018). Luego llegó el magnífico Joy (también de 2018), quizá uno de sus momentos más notables, al lado del brillante White Fence (Tim Presley). Los tres trabajos posteriores fueron un poco más reiterativos, hasta el que ahora estrena: Harmonizer (Drag City, 2021), con el que llega un nuevo cambio de piel.

Con producción menos lo-fi de lo acostumbrado, prístino y claro (aunque conserva sus acostumbradas composiciones de rock y glam sicodélicos, con guitarras y solos esplendentes), la novedad es el uso de sintetizadores al por mayor. Desde la portada, en que aparece él mismo (nunca sale en sus carátulas) rodeado de luces coloridas de neón, adelgazado (solía ser gordito), se nota una actitud e intención de ser un poco más pop, lo cual en este locazo alternativo, es un decir, pues artísticamente sigue saliéndose de los moldes al combinar sonidos de diferentes épocas en un solo futuro.