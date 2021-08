Ap

Periódico La Jornada

Viernes 20 de agosto de 2021, p. 6

Nueva York. Los Rolling Stones celebran el 40 aniversario de su álbum Tattoo You con una colección remasterizada que incluye nueve canciones inéditas.

El álbum de 11 cortes saldrá el 22 de octubre e incluirá los temas Hang Fire, Waiting on a Friend y la canción de apertura Start Me Up. Los formatos de lujo también incluirán los álbumes Lost & Found: Rarities y Still Life: Wembley Stadium 1982, este último con 26 canciones.

El álbum Lost & Found: Rarities incluye la original Living in the Heart of Love, una versión de Shame, Shame, Shame, de Jimmy Reed, un cóver de Drift Away, de Dobie Gray, así como una versión con tintes reggae de Start Me Up.

El lanzamiento llega mientras los roqueros preparan 13 nuevas fechas para su gira No Filter por Estados Unidos. El nuevo itinerario comenzará el 26 de septiembre en St. Louis y se extenderá hasta noviembre.