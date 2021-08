Para hacer esta edición, el cuidadoso crítico, a pesar de que es amigo del director, volvió a ver su filmografía completa en orden cronológico: Así me preparé para hacer las charlas, tomé notas, armé un cuestionario y lo apliqué cuando nos encontramos Guillermo y yo, porque las entrevistas las hicimos en tres días consecutivos. Primero me citó en Toronto (Canadá), pero no se pudo; después en Los Ángeles (Estados Unidos), que es otra de sus residencias, cambiamos todo; cuando prácticamente ya estaba listo para reunirnos en una de sus visitas a Guadalajara, tampoco se dio. Finalmente, la hicimos en Vancouver (Canadá) y ahí tuvimos la charla de tres días con la que se hizo el libro .

El también profesor del Centro de Capacitación Cinematográfica, agregó: Nuestras charlas suelen ser largas; tenemos la tradición de platicar ampliamente, entonces no se nos hizo raro, sino se dio de forma muy natural concentrados en su filmografía. Fluyó... nunca se sintió forzado ni cansado .

Vida y obra, indisolubles

–Qué elementos tiene el cine de Guillermo del Toro para que se haya animado hacer este libro.

–Básicamente fue porque su cine me gusta mucho, me entusiasma. Cada vez que veo una nueva película de él me parece asombrosa. Hacer el libro fue centrar ese entusiasmo al hablar con él, consultar sus fuentes creativas, sus pasiones, sus demonios internos… es decir, todo el capítulo primero, dedicado a la infancia y adolescencia, es la parte que más me gusta, porque es el génesis de la figura que ha llegado a ser.

Específicamente, García Tsao reveló que con Guillermo del Toro no hay franjas ni capas, vida y obra son indisolubles: Es de una pieza. Es como se ve. No tiene subterfugios. Es la persona más sincera que conozco. Confirmé todo lo que sabía de él .

García Tsao, escritor de la biografía de Andréi Tarkovski, respondió sin titubeos a la pregunta sobre cómo define a Guillermo del Toro: “Es un genio, un término muy desgastado porque ahora todo mundo es genial, pero en el caso de Guillermo sí es cierto. Es un tipo que ha sabido pescar influencias de todos lados y conjugarlas en su propia imaginería. Es alguien que combina una serie de conceptos pictóricos, visuales, cinematográficos, musicales… en fin un hombre con una cultura muy vasta que ha sabido catalizarla en su cine”.

Nuestro entrevistado sostuvo que no se guardó nada para él, todo lo que está en el libro es lo que dijo, no guardé nada para mí .

Un vez el titular de la Red de Periodistas Mexicano, Juan Manuel Badillo, le dijo a Del Toro que su enormidad radicaba en que era una persona genuinamente buena. En ese sentido, Gracía Tsao comenta: Es un tipo muy generoso, bueno. Ha puesto todo su empeño en el cine y se da tiempo para atender causas que le preocupan y le parecen importantes, por ejemplo la atención que le pone a sus fanáticos es de una paciencia increíble, no se va sin firmar el último autógrafo y no se va sin atender lo último que le piden .

–Parece ser que lo único malo, es que Guillermo del Toro dirá a quien le pida la próxima entrevista ‘consulta el libro de Leonardo, porque ahí esta todo’

–Jejejeje, se puede utilizar de referencia.