El ex jugador rojiblanco Ignacio Calderón consideró que ya es momento de que el técnico del cuadro tapatío, Víctor Manuel Vucetich, salga del equipo.

Sabemos de sus inquietudes y demandas, pero estamos tratando de tomar decisiones bien pensadas y no al calor de los resultados inmediatos, porque este proyecto busca construir bases sólidas. Es un momento complicado y vamos a salir de él cueste lo que cueste , agregó.

“Más allá de algunas críticas, estoy convencido que este plantel tiene la calidad suficiente para ser competitivo, ojo, estoy diciendo un buen plantel, no equipo. El cuerpo técnico está haciendo su parte, pero es claro que no nos está alcanzando, y yo estoy haciendo la mía, que es evaluar, ya llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar.

Hoy hay muchas cosas por corregir en el primer equipo. Me genera muchísima impotencia ver cómo no podemos ganar en casa, me molesta ver cómo no podemos ser constantes en nuestro rendimiento, damos un partido bueno y dos malos, es increíble , mencionó.

Al término del encuentro ante los esmeraldas, efectuado el pasado miércoles en el estadio Akron, la afición del Rebaño exigió la salida del llamado Rey Midas, con lo cual coincidió el integrante del Campeonísimo; no obstante, reconoció que el entrenador no es el único responsable de la mala racha del equipo, que actualmente se ubica en el lugar 12 de la tabla general, con apenas cinco puntos.

“Vucetich no tiene la culpa porque él no entra a la cancha, los titulares son los que deben tener ese profesionalismo y ese carácter para salir adelante, pues no son unos novatos.

Aunque, así como están las cosas, sí creo que la única opción es la salida del técnico, pues también debemos reconocer que ya se le han dado varias oportunidades y el equipo no funciona , comentó.

Asimismo, reprobó la conducta de Cristian Chicote Calderón, quien tras la goleada ante el León encaró a algunos aficionados que le reclamaron por su desempeño.

Hizo muy mal en engancharse, por más que le hayan dicho, él es un futbolista profesional y no debe entrar en ese juego, el único que acaba perdiendo es él, pues esas actitudes dañan su imagen , aseveró.

Por su parte, Chicote ofreció disculpas. “Me calenté ante tantos insultos, pero sé que no estuvo bien mi reacción, de verdad, perdón. Lo estamos dando todo, pero no ha sido suficiente… créanme que por ‘falta de huevos’ no ha sido”, fue parte del mensaje que ayer publicó el jugador en Instagram.