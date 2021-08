S

e queja el presidente López Obrador de que algunos gobernadores (a punto de concluir sus respectivos mandatos) no manejaron adecuadamente sus fondos, sus recursos y no tienen para pagar las nóminas (de las burocracias estatales), a pesar de que el gobierno federal les entregó puntualmente las participaciones que les corresponden, hasta por adelantado se les dio , de tal forma que a sus relevos (los vencedores en las elecciones de junio pasado) no les va a quedar nada o, en el mejor de los casos, van a recibir muy poco .

El problema, dice López Obrador, es que “arrastran problemas financieros, porque se endeudaron muchos estados. ¿Qué pasó? Yo he planteado aquí cómo, por influyentismo, en Hacienda se les decía a los gobernadores: ‘esta empresa te puede construir un hospital mediante un convenio –las llamadas Asociaciones Público-Privadas, APP– y vas a ir pagando año con año’. Y aceptaban, porque se lo pedían de Hacienda”.

Esa dependencia del Ejecutivo hacía gestiones a favor de empresas, y los gobiernos estatales aceptan las condiciones de construir los hospitales de puro machuchón, de esos muy influyentes que había. Se construía el hospital, lo cobraban dos, tres veces más caro que su costo y los intereses por el financiamiento eran usureros . Entonces, un hospital que costaba 500 millones lo pagaban a un precio 10 veces mayor. Hacienda descontaba de las participaciones a ese estado lo que tenía que pagar a la empresa, entonces la empresa recibía puntualmente, pero las participaciones de los estados cada vez se hacían menos .

Dos casos concretos sustentan la queja del presidente López Obrador: Chihuahua, con el gobernador panista Javier Corral, y Colima, con el priísta José Ignacio Peralta, quienes lloran amargamente por carecer de recursos suficientes para pagar la nómina burocrática y, de pasadita, a proveedores. Qué lástima, pero durante el ejercicio de sus cargos endeudaron hasta la coronilla a sus respectivos estados y a escasas semanas de dejar el cargo dicen no tener un peso partido por la mitad para cubrir esos pendientes .