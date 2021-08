En mayo pasado, Bozzo promovió un juicio de amparo en el juzgado decimosegundo de distrito en materia penal en la Ciudad de México, donde le concedieron una suspensión para que no fuera capturada por algún delito que no ameritara la prisión preventiva.

Un juez de control del Sistema de Justicia Penal en el estado de México vinculó a proceso a la conductora Laura Bozzo por el delito de defraudación fiscal y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ya que no logró acreditar ante las autoridades cuál era su domicilio.

Laura Bozzo pidió la protección de la justicia contra las órdenes de aprehensión y comparecencia, de los jueces adscritos a cinco diversos centros de justicia federal en la ciudad y en el estado de México y dos autoridades administrativas.