Traigo a cuento el aforismo porque, gracias a una amiga (mis libros desde el temblor del 17, más el agregado de la pandemia, están prácticamente embodegados), de pronto volví a tener en mis manos la primera edición de El mago de Viena, de Sergio Pitol, que releí según eso de inmediato (no soy lector voraz y para peor mi capacidad visual ha disminuido muchísimo), en el que un tanto repite recursos de El arte de la fuga, libro prodigioso donde, por cierto, el ensayista y narrador cita al rumano, quien de manera distinta –esto es una interpretación– diría en alguna entrevista que en cada voz habitan varias voces.

Gusto de oralmente citar así, reducido a la mitad o menos, un dictum de Cioran, que mi (mala) memoria ubicaba en De lágrimas y de santos (título que también recordaba distorsionado, como De lágrimas y de ángeles, cursilería no sé si excusable), aunque procede de Ese maldito yo.

Este excelente y brevísimo pasaje se encuentra en la página 45 del volumen inicialmente publicado por el FCE: Uno, de eso soy consciente, no busca la forma, sino que se abre a ella, la espera, la acepta, la combate. Y entonces, siempre es la forma la que vence. Cuando no es así el texto tiene algo de podrido. Líneas que con mínimas variantes reaparecerán en la página 232, y a las cuales se agregan, en ambos casos, sendos párrafos –también similares entre sí– sobre El tañido de una flauta.

Por casualidad Estuve en Xalapa cuando se anunció el Premio Nacional de Lingüística y Literatura para el ex diplomático, y me atreví a visitarlo. En un momento en que se ausentó no pude resistir asomarme a la página, quizá tarjeta, inserta en el carro de la máquina de escribir. Otro pasaje, de lo que después sería El arte de la fuga.

El arte de todo arte consiste en repetir sin repetir, me he repetido con frecuencia. En Pitol tal ideación –si no idea– halla fundamento.