Ismael Cano M., Congreso Social

Le niegan atención en hospital del Issste

Maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Issste: el 4 de agosto me negaron la atención médica en Oncología Quirúrgica del Centro Medico Nacional 20 de Noviembre.

Después de 18 meses de cancelación de seguimiento por carcinoma gástrico, debido a la emergencia sanitaria, me enviaron a la clínica para que me refirieran al hospital y ser atendido. Después de más de seis años de seguimiento clínico, personal administrativo señaló que no me atenderían hasta que la clínica de adscripción enviara un documento al hospital.

Obtuve la cita en mi clínica, con suerte. Me atendió el médico y expidieron el documento, enviándome a realizar estudios de laboratorio ahí mismo.

Ayer martes me negaron la cita, porque llevo el carnet del 20 de Noviembre y no de la clínica Xochimilco, que es donde se encuentra mi expediente. Debo regresar a la clínica para tramitar un nuevo carnet. Cinco días destinados a trámites y niegan estudios de laboratorio. Se fija la consulta una semana después.

Van casi dos años de la última consulta en el Hospital 20 de Noviembre, los problemas de atención médica los he tenido que resolver de manera personal, como miles de derechohabientes del Issste.

Son muchas las declaraciones sobre el fortalecimiento de los servicios del instituto y de mejoramiento de la atención médica; sin embargo, en la realidad son demasiados los obstáculos para ser atendido y obtener una cita, negada por los protocolos impuestos.

Espero que puedan ofrecer mejor atención, a fin de evitar mayores daños a la salud de los derechohabientes. Reg. AILL510403/4 , teléfono: 5522561286

José Antonio Vital Galicia

Invitación

Por siempre, Fidel Castro

Invitamos al acto político cultural para celebrar al comandante Fidel Castro, quien el 13 de agosto cumpliría 95 años. La cita es el próximo viernes a las 15 horas, frente a la embajada de Cuba, ubicada en avenida Presidente Masarik 554, Polanco. Vamos a partir un pastel, habrá música, un regalo conmemorativo para los asistentes y mucha alegría.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí