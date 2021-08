Ap

Periódico La Jornada

Jueves 5 de agosto de 2021, p. a11

Nueva York. El famoso álbum de George Harrison All Things Must Pass celebra su tardío 50 aniversario y el hijo del difunto ex Beatle cree que una nueva colección remezclada podría ser la banda sonora perfecta después de la pandemia.

Creo que el mensaje de este disco está más listo para ser recibido ahora que cuando salió , dijo Dhani Harrison. Es más claro desde el punto de vista del sonido; es una pieza musical realmente importante , consideró.

La colección original fue audaz para su época: el primer álbum de estudio triple en la historia del rock, una ráfaga virtual de vinilo. Las ediciones de aniversario de esta semana hacen que se vea pintoresco, con ocho LP (o cinco CD) más un disco de audio en Bluray, con el álbum remezclado, demos, tomas descartadas y sesiones improvisadas.

Contiene notas de archivo reimpresas, anotaciones de pistas, fotos y recuerdos. La edición más cara viene en caja de madera, con figuras de los famosos gnomos de jardín que aparecen en la portada. Pero primero está la música, que Rolling Stone incluye entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

No tratamos de que suene moderno , dijo el ingeniero Paul Hicks, ganador de tres premios Grammy. Somos muy respetuosos con las mezclas que estaban allí y las seguimos tanto como es posible .

El esqueleto de All Things Must Pass se grabó durante dos días a fines de mayo de 1970. El día 26, Harrison grabó 15 canciones respaldadas por Ringo Starr y su viejo amigo, el bajista Klaus Voormann. Al día siguiente tocó 15 temas adicionales para el coproductor Phil Spector sólo con guitarra acústica.

El álbum original de 23 canciones, que incluye los éxitos Isn’t It a Pity, What Is Life y My Sweet Lord, fue remezclado para las ediciones de aniversario de Capitol/ UMe y ahora incluye 47 demos y tomas descartadas, 42 de ellas inéditas.

Las cintas de la sesión de 1970 produjeron 25 horas, incluidas varios temas que no formaban parte del álbum, como Cosmic Empire, Going Down To Golders Green, Dehra Dun, y Mother Divine.