Jueves 5 de agosto de 2021, p. 3

Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez se despidieron de los Juegos Olímpicos de Tokio con un doceavo lugar en la final de dueto de natación artística.

Las tricolores sumaron 86.5667 en su rutina libre y con la sumatoria de la técnica tuvieron un global de 173.1857 y ser las únicas latinoamericanas que estuvieron en la final.

La competencia representó el debut olímpico para Joana y la tercera participación de Nuria, quien se convirtió en la máxima exponente nacional de la disciplina, ambas bajo la dirección de la entrenadora Adriana Loftus y la asistente Ofelia Pedrero.

No me veo en París (2024), mas no sé hasta dónde llegue mi carrera deportiva , dijo Nuria, quien consideró afortunada su participación a pesar de bajar un lugar respecto a lo que hizo en Río 2016 al lado de Karem Achach, mientras en Londres 2012 terminó en el lugar 17 con Isabel Delgado.

Superamos a Estados Unidos y eso nunca había pasado en la historia olímpica , destacó la jalisciense.

Emocionada, Diosdado hizo un balance de sus participaciones en las justas olímpicas.