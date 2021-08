Rodrigo Reyes

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 1º de agosto de 2021, p. a12

6. Primer día. El primer día fue un desastre afortunado. Empezamos mal, llegando mucho más tarde de lo planeado a las dunas de Chachalacas, una mole inmensa de arena que se cierne sobre el golfo, cerca de la Antigua Veracruz donde el propio Cortés fundó la primera ciudad del continente. La escena a rodar era, de hecho, el principio de la película, en la que el conquistador sale del mar en plena armadura, náufrago entre los siglos. Se suponía que teníamos que llegar antes del amanecer para no quemarnos con la luz fulgurante del trópico, pero no nos presentamos hasta varias horas después de que naciera el sol. Por fortuna, esa mañana la costa estaba recubierta por un manto de nubes anacrónicas, pesadas y letárgicas, que nos dieron sombra para trabajar durante muchas horas.

Quizás el universo intuyó que nos hacía falta ese tiempo para vibrar como equipo. Salvo Jano y yo, no habíamos trabajado juntos. Tampoco hubo oportunidad de ensayar nada. Íbamos a arrancar así nomás. Al principio debatimos si había que amarrar a Edu a un mecate para que no se ahogara, pero pronto nos dimos cuenta de que era más probable que se lastimara amarrado, o que incluso se pudiera ahogar en el mar. Por fortuna conseguimos un salvavidas que nos apoyó vigilando a Edu desde detrás de cámara. Hicimos muchas tomas, una y otra vez, con Edu luchando contra la corriente y los zangoloteos de las olas. Acabó exhausto sobre la arena, rasguñado por el peto que le atacaba el cuello, totalmente empapado y recubierto de salitre, pero sano y salvo. Por fin habíamos comenzado.

Fue justo aquí que el propio Cortés se abrió camino al interior de Mesoamérica. Sospecho que siempre tuvo la intención de hacerse del territorio y forzar la mano del rey Carlos I para ganarse un estatus, y que no sospechaba la verdadera dimensión del universo de pueblos y civilizaciones que existían en la región. Para mí, la clave en su camino fue que en Veracruz se hizo de sus primeros aliados, en Cempoala, y de repente multiplicó sus fuerzas. Además, aquí se topó por primera vez con los emisarios de Moctezuma, que con tantos presentes encendieron las fantasías del capitán y su gente. En el argot popular mexicano hablamos de quemar las naves. Cortés no las quemó. Más bien las barrenó después de sacarles todo el fierro, llevándose hasta los clavos. Sin embargo, su apuesta comparte el espíritu de una inmolación. Después de contradecir las órdenes de sus superiores, ya no había marcha atrás, era triunfar o morir.

En nuestro tiempo, agachados junto a la cámara, observamos como nuestro conquistador se pone de pie, busca su casco, se cierne la espada y de inmediato ataca la cuesta de una duna gigantesca. No es el propio Cortés pero tampoco es un don nadie. Avanza con la actitud del que acaba de zarpar la noche anterior desde un nuevo territorio que él mismo ayudó a ganar para la Corona española, con el porte del que tiene cargos importantes y sabe mandar. Sin embargo, en la cima de una enorme duna se encuentra con un objeto insignificante que revienta su lógica en mil pedazos: un pequeño vaso de plástico, una insólita basurita demasiado común y corriente hoy en día, que se pudre sobre la arena.