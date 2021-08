Ana Mónica Rodríguez

Domingo 1º de agosto de 2021

Mixo es multinstrumentista, ingeniero en audio, productor e integrante de la banda de sicodelia Cascabel, pero su faceta como solista complementará una vida, donde el eje siempre ha sido la música.

Cada día hago cosas relacionadas a la música: trabajo, doy clases, tengo una disquera, bandas y muchos artistas, pero en mi proceso creativo hago un ejercicio, que procuro sea a diario, que es componer algo: agarro mi guitarra u otros instrumentos y sale algo sin pensar, muy meditativo; es decir, dejo que el momento me lleve .

Rodrigo Galindo Gómez quien además es experto en sonido, grabación, mezcla, composición lanzará en plataformas digitales, el próximo 6 de agosto, los temas La autoconfrontación resulta en la resurrección del espíritu y Agua, los cuales son la primera mitad de cuatro singles, que lanzará seguido de un LP, el cual está preparando.

Sobre sus sencillos, Mixo explicó, “Agua, es muy jazzero, es una canción tranquila e instrumental, que refleja una parte pacífica y de amor; en el caso del segundo tema, primero hice la música y después la letra, la cual habla de un proceso interno, de ser una mejor persona y resolver asuntos que uno tiene guardados dentro, ingresar a la parte más oscura, autoconfrontarse y ser mejores”.