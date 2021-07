El conocido pensador la sistematiza y la populariza, pero la fuente es De Prado, médico de origen español que “tiene una historia interesante. Me picó la curiosidad y entré a tratar de saber más de este hombre y cuanto más sabía sobre él más fascinante me parecía.

El autor relata que De Prado estuvo en contacto con los grandes pensadores de su época, con tahúres y rufianes, pero también con reyes, príncipes y cardenales. “Fue un hombre muy pulsional, mujeriego y juerguista. Vivió un momento de transición. Él es médico de la plaga, y cuento cómo la ciencia estaba cambiando en ese momento en que ocurrieron peores pandemias.

“Generoso, se presenta como voluntario para ser médico de plaga, que era peligroso. La comparación con la pandemia de Covid-19 es inevitable, aunque yo no la tenía en mente cuando escribí. Hay elementos sorprendentemente similares, por ejemplo, la tensión permanente entre pensamiento científico y pensamiento mágico, y los dilemas entre las consecuencias económicas y las sanitarias.

Cuento una situación real en Sevilla. Los curas de la ciudad quieren convocar a una procesión donde toda la ciudad salga para rezar por el fin de la plaga. Los médicos estaban desesperados, dicen que no lo hagan porque no saben bien cómo se transmite la plaga, pero sí que si se junta mucha gente es un problema. Uno no puede leer eso y no pensar en Donald Trump haciendo mítines políticos masivos cuando su propio departamento de salud le dice que no lo haga.

Sintetiza: es una vida trágica porque es un hombre que siempre trata de buscar cuál es su lugar en el mundo, espiritual y físicamente, y no lo encuentra. Muchas de las ideas y la vida de De Prado son cosas que en los siglos XX y XXI son lugar común, pero hace 300 años esto no era fácil .

En la época de De Prado, sostiene Spokoiny, ocurre un cambio simple pero fundamental: “la fuente del saber en el medievo eran las autoridades religiosas, los libros sagrados. En el siglo XVII la fuente del conocimiento es la experimentación, el racionalismo del ser humano, la lógica y, sobre todo, los hechos.