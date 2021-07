Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 25 de julio de 2021, p. a11

Tanto en su vida como en su carrera actoral, Aldo Escalante ha estado siempre en medio de dos cosas. Soy un híbrido raro. Como que siempre he estado en medio. Soy medio urbano y medio campirano. Andaba en patineta, pero también sé ordeñar vacas; iba a escuela fresa, pero era becado; hago televisión, pero teatro. Entonces siempre he sentido como que no pertenecía a un lugar, y como que eso es lo que me ha definido , describió en entrevista.

Aldo creció en una de las zonas poco urbanizadas de la Ciudad de México, cerca del Ajusco, y empezó a formarse como actor desde muy joven, buscando cursos extraescolares con los que seguir aprendiendo. Pronto se sintió convencido de seguir ese camino, así que entró a la escuela Casa Azul. Su paso por ahí le permitió hacer teatro sólo durante tres años.

Más tarde participó en El señor de los cielos, pero la experiencia no terminó de gustarle. Viniendo de un entorno más teatral, no lograba adaptarse al estrepitoso ritmo de grabación con que era producida la serie. Después pudo estar en un proyecto independiente, una película llamada Los muertos con la que encontró un balance entre ambas maneras de trabajar.

A partir de entonces, Aldo ha estado dividiendo su tiempo entre proyectos audiovisuales y de teatro. Formó parte también de la serie de Netflix, Club de Cuervos, lo que también acercó al actor a las plataformas de streaming. Aunque dentro de sus planes no estaba hacer comedia, también al pasar por dicha producción terminó aprendiendo mucho del género e involucrándose más.