Martes 20 de julio de 2021

Nueva York., Una mirada a lo que está sucediendo en el mundo de la música, a medida que los artistas remprenden sus giras y las salas de conciertos planean sus reaperturas después de estar clausuradas por la pandemia.

Dos superestrellas de la música compartirán escenario este verano cuando Tony Bennett y Lady Gaga se unan durante dos noches en el Radio City Music Hall de Nueva York.

One last time: An evening with Tony Bennett and Lady Gaga será el 3 de agosto, y coindice con el cumpleaños número 95 de Bennett. Una segunda actuación está programada para el 5 de agosto.