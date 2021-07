Ap

Martes 20 de julio de 2021

Londres. El ex guitarrista de los Sex Pistols Steve Jones declaró ante un juez que no le cae bien su ex compañero de banda John Lydon y que no ha hablado con él desde 2008, pero en esa audiencia, el viernes pasado, negó que una serie de televisión sobre la banda deje mal parado al cantante conocido como Johnny Rotten.

Jones y el baterista Peter Cook demandaron a Lydon en la Corte Suprema de Gran Bretaña por el derecho a autorizar el uso de la música de la banda para la serie dirigida por Danny Boyle, Pistol, basada en el libro de memorias de Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol.

Al testificar en la disputa legal entre los compañeros de banda, Jones reveló que se sintió molesto cuando el mánager de Lydon bloqueó una oferta para usar el himno punk de los Sex Pistols, God save the queen, en otra producción de las plataformas televisivas, la galardonada The Crown.

Lydon ha criticado duramente la serie apoyada por Disney como irrespetuosa y se niega a autorizar el uso de las canciones. Afirma que las licencias para la música no pueden otorgarse sin su consentimiento, pero Jones y Cook dicen que dichos permisos pueden decidirse por una mayoría de miembros de la banda. Rotten, que en abril describió la serie como la mierda más irrespetuosa en las páginas del Sunday Times, afirma que sólo cederá si es obligado por la justicia.

El abogado de los dos demandantes, Edmund Cullen, asegura que según los términos de un acuerdo de 1998 entre los miembros del grupo, las decisiones de concesión de licencias deben tomarse por mayoría de votos .

La relación conflictiva de los artistas es un punto en cuestión en el caso. En una reciente audiencia, el litigante de la causa de Lydon, Mark Cunningham, llevó a Jones por extractos del libro del guitarrista, incluyendo un pasaje que describe a Lydon como un niño malcriado molesto .