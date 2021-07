También se leía: Lo he hecho durante los pasados 13 años... Prefiero compartir videos, sí, desde mi sala en lugar de llevarlos a un escenario en Las Vegas. Cuando los presenté en foros algunas personas estaban tan lejos que ni siquiera podían estrecharme la mano .

Para los que eligen criticar mis videos de baile... mira, no voy a actuar en ningún momento mientras mi padre decida lo que me pongo, digo, hago o pienso , señaló la nota, acompañada de una fotografía con la leyenda: Acéptame como soy o bésame el trasero .

Una vez más... No... así que si estás leyendo esto y sabes quién eres... ¡y realmente tienes el descaro de decir algo sobre mi situación sólo para salvar las apariencias públicamente! Si vas a publicar algo... Por favor, no lo hagas, porque no es gracioso...

El sábado por la noche recurrió a sus redes en una nueva demostración pública de su enojo. No actuaré en ningún escenario pronto si mi papá sigue controlando lo que visto, digo, hago o pienso , escribió.

Durante semanas, la ex estrella del pop había suplicado a un juez en Los Ángeles que la liberara de la tutela de años gobernada en gran parte por su padre, James, elevando el interés mundial en su caso. La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, aprobó el miércoles pasado que Britney contratara al abogado que ella eligiera para representarla. El litigante ahora buscará que la cantante deje la llamada tutela que le impuso la ley estadunidense.

¿Cómo se atreven las personas a las que más amas a decir algo... ¿siquiera me dieron la mano para levantarme en ese tiempo? ¿Cómo te atreves a hacer público que ahora te importa... extendiste tu mano cuando me estaba ahogando? , señaló la cantante en su texto, en una furiosa publicación en la que reitera que renuncia a hacer presentaciones en vivo y criticó el control de su padre sobre sus asuntos.

No hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti que nunca se presentaron a tu lado, publican cosas sobre tu situación, cualquiera que sea, y hablan con rectitud en busca de apoyo... Nunca olvides quien te ignoró cuando lo necesitaba y quien te ayudó antes de que lo hubieras pedido , compartió Britney Spears en su cuenta de Instagram el sábado, lo que deja claro que muchas de las personas que ahora le muestran su apoyo públicamente, en su momento no lo hicieron.

Spears aseguró que, debido a la curatela, durante años se le ha negado la oportunidad de hacer “remixes de mis canciones y nueva música en mi show para mis fans”, entre muchas limitaciones.

El mes pasado, la cantante hizo una súplica para que su situación cambiara, alegando que le habían impedido quitarse el DIU anticonceptivo, a pesar de querer más hijos, y que le administraron a la fuerza medicamentos que la hacían sentir borracha , según publicó Afp.

Spears sostuvo que la habían obligado a hacer shows bajo amenaza de demanda y que ni siquiera se le permitió cambiarse en privacidad o conducir su propio automóvil.

Critica a su hermana

Luego de criticar a su Jamie, agregó: No me gustó que mi hermana se presentara en un espectáculo de premios e interpretara mis canciones para... Mi llamado sistema de apoyo me lastimó profundamente .

Añadió: Esta curatela mató mis sueños (...), así que todo lo que tengo es esperanza, lo único en este mundo que es muy difícil de matar... sin embargo, la gente todavía intenta .

La publicación de Spears se produjo después de que su hermana menor, Jamie Lynn, de 30 años, compartiera un mensaje en las redes sociales aparentemente en su apoyo. Escribió: “Querido Señor, ¿podemos terminar con estos toros, de una vez por todas? Amén.

Spears ha tenido sus asuntos personales, nombramientos de carrera y finanzas controladas por la curatela desde 2008. Tras la designación de un nuevo abogado del caso, la cantante expresó que se siente bendecida y por ello compartió un video de sí misma haciendo volteretas de carrito.

Spears también hizo referencia a documentales recientes sobre su difícil situación que han ayudado a impulsar un ajuste de cuentas acerca del trato que la industria del entretenimiento da a las estrellas del pop jóvenes.

No me gustó la forma en que los documentales traen a colación momentos humillantes del pasado... ¡Ya pasé por todo eso y lo he estado haciendo durante mucho tiempo! , señaló en la red social.

Todo empezó como un podcast de humor en torno al Instagram de Britney Spears. Años después, #FreeBritney moviliza en las redes sociales, además de a sus fans, a organizaciones de personas vulnerables y defensores de derechos cívicos para rescatar a la megaestrella de una tutela.