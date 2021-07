E

s una de las pocas veces en que se reúnen obras de un famoso grupo de fotógrafos: Richard Avedon, Lillian Bassman, Lester Beall, Margaret Bourke-White, Louis Faurer, Robert Frank, William Klein, Lisette Model, Gordon Parks, Irving Penn, Cipe Pineles y Paul Rand. Lo hace el Museo Judío de Nueva York con Modern Look: Photography and the American Magazine.

A la consagración de todos ellos contribuyeron, entre 1930 y 1950, cuatro revistas de Estados Unidos: Life, Look, Harper’s Bazaar y Vogue. En ellas, la fotografía y el diseño gráfico convergieron para transformar la cultura visual de dicho país, la cual traspasó sus fronteras.

En ese proceso fueron básicas las nuevas técnicas de fotografía y diseño que llevaron artistas europeos obligados a emigrar por el nazismo. También los de la Bauhaus, escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 por Walter Gropius.

Al surgir el fotoperiodismo, aumentó el poder de la imagen. Quienes dirigían Life y Look entendieron que un nuevo y poderoso lenguaje superaba a la palabra escrita como medio para despertar la imaginación. La relación entre fotografía y texto adquirió así más relevancia. El grupo de fotógrafos cuya obra se muestra en esa exposición produjeron imágenes que cambiaron la relación de los medios masivos con la fotografía.