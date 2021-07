L

a violencia en México no cesa y, al parecer, el entorno electoral y poselectoral no ha hecho más que empeorar esa dinámica que, lamentablemente, se ha convertido en una presencia cotidiana en numerosas poblaciones del país. Violencia y corrupción fueron los dos principales problemas del país que heredó Andrés Manuel López Obrador hace tres años cuando asumió la Presidencia, y sobre ellas fundamentó buena parte de la narrativa de su campaña así como los primeros signos de su gobierno. Abrazos, no balazos , prometía AMLO; pero hoy, a tres años de aquellos días, la violencia no cesa y la pacificación se ha vuelto sinónimo de militarización.

Repasemos algunos de los más recientes hechos de violencia. El 19 de junio civiles armados abrieron fuego en las calles de cuatro colonias de Reynosa, Tamaulipas. El saldo oficial fue de 19 fallecidos por impactos de bala; 15, ciudadanos de a pie que transitaban por la zona. Los ataques no fueron una confrontación entre grupos criminales, sino fuego abierto contra la ciudadanía, ante el cual la policía y el Ejército reaccionaron horas después, a pesar de efectuar rondines cerca de la zona.

El miércoles 7 de julio, pobladores de los municipios chiapanecos de Che­na­lhó y Pantelhó se vieron directamente amenazados por grupos paramilitares y del crimen organizado, que acabaron con la vida de Simón Pedro López, ex presidente de Las Abejas de Acteal, y provocaron el desplazamiento de al menos 2 mil personas, según estimaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. A este recuento le precede la violencia política generalizada durante las campañas y las balaceras poselectorales ocurridas en Zacatecas.

Cómo ignorar el caso emblemático de Aguililla, Michoacán, cuyos pobladores han sufrido largos meses sitiados por integrantes del crimen organizado que se disputan entre balaceras frecuentes el territorio y han mantenido un bloqueo carretero, no obstante que el Ejército ha instalado un cuartel en el lugar.

El Estado se ha visto superado e indudablemente hay instituciones públicas coludidas en la generación de los entornos de violencia. México, hoy cuenta con parcelas territoriales enteras, donde la presencia de las instituciones del Estado es inexistente, o en su defecto existe pero para fortalecer los intereses de bandas criminales. En este entorno de macrocriminalidad, la estrategia de abrazos, no balazos es insuficiente.

En noviembre de 2018 López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que consideraba ocho estrategias para la pacificación del país que, articuladas, constituían una política integral para la atención de la violencia. No obstante, el plan, que incluía programas sociales, la reconstrucción de tejidos sociales, la dignificación del sistema penitenciario, un enfoque de justicia transicional, entre otras medidas sumamente pertinentes, terminó por diluirse en la creación de una Guardia Nacional militarizada, medida que era sólo la última de las estrategias.