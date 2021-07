L

a banda chopera seguirá alternando los días de instalación de su tianguis durante la campaña de vacunación instaurada por las autoridades de salud en la Biblioteca Vasconcelos; el Chopo cede su espacio, por cuestiones de logística, para que quien acuda a ser vacunado no sufra de aglomeraciones vehiculares ni peatonales. Afortunadamente, los asiduos visitantes siguen presentes y para bien de los tianguistas, se suman los que no pueden asistir los sábados. Así que, mañana y bajo los lemas de Por los ausentes resistimos los presentes y El Chopo somos todos y con la consigna permanente de que el Tianguis del Chopo es un espacio de convivencia y libre expresión, los pasillos del mercado del rock serán punto de venta y reunión a partir de las 10:00 y hasta las 16:30 en la dirección acostumbrada: Aldama, entre Sol y Luna. Informes: TCCHopo Oficial en Facebook.

Tres de julio del 69 y del 71