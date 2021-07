Ap

Periódico La Jornada

Sábado 10 de julio de 2021, p. 20

Bangladesh. Un incendio envolvió una fábrica de alimentos en las afueras de la capital de Bangladesh y mató al menos a 52 personas, muchas de las cuales quedaron atrapadas dentro por una puerta cerrada bajo llave ilegalmente, informaron las autoridades. El incendio estalló la noche del jueves en la fábrica de cinco plantas Hashem Food and Beverage Ltd. en Rupganj, en las afueras de Daca. El subdirector del Departamento de Bomberos y Defensa Civil, Debasish Bardhan, informó que hasta el momento fueron recuperados 52 cadáveres del lugar, pero continúa el operativo de búsqueda. Indicó que la salida principal de la fábrica estaba cerrada con llave desde dentro, por lo que quedaron atrapados muchos de los que murieron. Varios trabajadores saltaron desde los pisos superiores de la fábrica y al menos 26 sufrieron lesiones, informó la agencia United News of Bangladesh. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre la causa del siniestro, cuántas personas había dentro de la fábrica y cuántas siguen desaparecidas.