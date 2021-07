“Digamos que el horror y el drama son hermanos gemelos, si no es que son lo mismo. Los secretos, los silencios, lo que no se dice, lo que se oculta, proyectan grandes horrores y, al mismo tiempo, resulta incómodo, en un sentido muy real y cotidiano. En Feral, estaba muy alejado de lo sobrenatural, excepto en la medida en que sea una construcción social, como la religión. Me interesaba perseguir y entender el horror en su forma más pura y primigenia, no efectista, sino que la construcción del relato fuera terrorífica”, explicó Kaiser.

Me gusta mucho el trabajo de archivo, me encanta. Me parece fascinante la idea de indagar en imágenes que no son tuyas y que fueron grabadas en contextos misteriosos, para tratar de ordenar una historia desde esas imágenes desconocidas, una arqueología audiovisual. Las imágenes de la cabaña con los niños le dan más valor al documental que están filmando porque son únicas , expresó Kaiser.

Aunque actualmente todos esos videos de registro hallados en un baúl cabrían fácilmente en un disco duro, en la película vemos paredes literalmente tapizadas de videocasetes, un formato muy efímero que muy pronto salió del mercado, reflexionó el director, pero que nos habla de la historia de la imagen y de cómo ha ido mutando en sus distintos soportes.

Vamos a ver en 20 o 30 años con qué ojos veremos los videos del iPhone y cómo serán , propuso.

Antes de estudiar la carrera de Montaje y Escritura de Guion en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos en Madrid, Kaiser intentó infructuosamente pasar los largos y extraños exámenes de admisión del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC). A cambio consiguió trabajo como posproductor en Tv Azteca, lo que lo enfrentó con el mundo real y le enseñó a manejar todos los soportes y lenguajes. Muy pronto saltó a la edición y al montaje.

Arranqué como editor cinematográfico. Cuando estaba estudiando me gustó mucho aprender especialmente el Avid, por el placer que se genera cuando pegas dos planos que no guardaban relación y, de pronto, mágicamente, la tienen. Me interesó esta experiencia creativa y conceptual, de mucho diálogo, de descubrir qué hay en el material. Ya maleando en la sala de edición, resulta que podía construir un discurso documental con la misma fuerza e intensidad con que se construyen en la ficción. Eres un constructor de ideas , expuso.