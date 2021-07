La mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria y tenemos que actuar todos: periodistas, políticos y representantes de organizaciones sociales con apego a la verdad, porque se tiene que respetar al pueblo, no se puede engañar al pueblo, no se debe ningunear al pueblo y actuar siempre con rectitud , manifestó.

López Obrador subrayó la importancia de hacer siempre periodismo objetivo que dé espacio a todas las voces; no ser tendencioso ni mucho menos estar contra el pueblo y al servicio de grupos de intereses creados, de mafias.

Sin embargo, descartó sanciones para quien mienta. Sólo les pidió a los comunicadores en este supuesto que le bajen una rayita y ponderen el valor de la réplica, de no difamar porque hay quien se traga el plato de mentiras , y cuidar su credibilidad frente a las audiencias.

El mandatario expresó que la sección continuará aunque no le guste a sus adversarios y se mostró seguro de que pesa más ser exhibido en la mañanera que una sanción económica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a comunicadores y dueños de medios de información a no ningunear al pueblo con noticias falsas, y tampoco utilizar la libertad de expresión como negocio.

Admitió que la difusión de información es un terreno muy difícil de transitar porque tiene que ver con las libertades, no debe limitarse, de ahí que este tipo de ejercicios, como el Quién es Quién en las Mentiras busca ser crítico frente a la falsedad pero también es parte del debate; prohibir es distinto, es otra cosa, porque entonces sí se podría pensar que es censura.

Los liberales decían: la prensa se regula con la prensa , la información –prosiguió el mandatario– se regula con información. ¿Por qué no hay equilibrio si hay libertad? Bueno, porque los medios no responden al interés de los ciudadanos, responden a intereses económicos y empresariales, pero no se puede prohibir a nadie .

Después de la exposición semanal del Quién es Quién en las Mentiras, relacionado con divulgación de comentarios en medios electrónicos durante el pasado proceso electoral, el Presidente reaccionó con ironía: Pues ya vieron cuánta pluralidad hay, equilibrio, objetividad, profesionalismo en los medios. ¿Cuándo se había visto esto? Nunca, yo creo que desde los tiempos de Madero .

La presentadora de la sección, Elizabeth García Vilchis, aseguró que leyó las críticas derivadas de la primera emisión del Quién es Quién, e incluso admitió la recomendación del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de tomar un curso para la verificación de datos de noticias falsas y engañosas.