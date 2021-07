Rani lo convenció de que se cambiara el nombre y eligió Dilip Kumar, contra la opinión de su padre, que no quería que se dedicara al cine.

Kumar citaba a los grandes de Hollywood Marlon Brando, Gary Cooper y Spencer Tracy como sus influencias.

También se involucró en la política en 1998 y ayudó a resolver una disputa entre India y Pakistán. Dos años más tarde se convirtió en diputado por el Partido del Congreso, entonces en la oposición.

Ensalzado por la crítica, siempre seleccionó cuidadosamente sus películas y no ocultó la sorpresa ante su éxito. Honestamente, no entiendo aún como el jovencito tímido llamado Yusuf Khan se convirtió en Dilip Kumar , declaró al diario The Hindustan Times durante su cumpleaños 85.

El primer ministro de India calificó a Kumar de leyenda cinematográfica. Estaba dotado de una brillantez sin parangón. Su fallecimiento es una pérdida para nuestro mundo cultural , tuiteó Narendra Modi.

En tanto, el ex capitán de cricket de Pakistán Shahid Afridi dijo que su muerte era una gran pérdida .