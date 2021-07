Downey Sr nació en Manhattan en 1936. Su verdadero nombre fue Robert Elias Jr, pero tomó el apellido de su padrastro, James Downey, para alistarse en el ejército antes de la edad permitida.

Se casó tres veces y tuvo cuatro hijos: Allyson, Robert, Henry y Anthony.

Fue conocido por filmes como Putney Swope y Greaser’s Place. También apareció en películas como Chafed Elbows, Boogie Nights, Magnolia, To Live and Die in LA y Tower Heist.