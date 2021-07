Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 6 de julio de 2021, p. 5

En el flanco progresista hay muchísimos que pueden sustituirme, como Claudia (Sheinbaum), como Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa matutina adelantó que va a crear una nueva corriente de pensamiento para tener una sociedad mejor .

También descartó extender su mandato y bromeó, pues “mis adversarios, yo creo que tienen razón en eso, de que ya estoy chocheando, entonces no podría más tiempo”. Entre los diversos temas que abordó también extendió su compromiso para no intervenir en Morena, pero debe ser consecuente y devolverle al pueblo la bondad que el pueblo ha ofrecido .

Se dio tiempo para reprochar la sesgada política informativa de los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Es necesaria –dijo– una revisión a fondo para que el periodismo sea lo más profesional posible, más cercano a la gente y lo más distante al poder. Puso como ejemplo lo sucedido en la cobertura de la tragedia de la línea 12 del Metro y el desplome de una torre de departamentos en Florida.

A mí me gustaría, con todo respeto, que se metieran con un reportaje ahora que se cayó el edificio en Florida. Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico, es un asunto humano, ¿cómo se rescatan 25 cuerpos pero se declaran desaparecidos 120?

La comparecencia diaria ante los medios fue prolija en temas particulares. Declaró que la figura política del tapado, cuyo origen se remonta a Porfirio Díaz y su compadre Manuel González, feneció con su llegada a la Presidencia.