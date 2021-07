Ombligo de Italia

Entre los años 70 y 80, Carrà se volvió un desacomplejado símbolo libertario. Todavía en blanco y negro, la cantante fue llamada el ombligo de Italia por mostrar el abdomen; mientras su baile interpretando la canción Tuca, tuca fue censurado por el Vaticano.

Raffaella Carrà, además de cantante, fue actriz, bailarina y conductora de televisión. Gracias a su música en español, también llegó a ser conocida en América Latina, mientras su peculiar manera de vestir la consagró como ícono de la moda. En 1965, la italiana protagonizó Von Ryan’s Express junto a Frank Sinatra, época en que rechazó al estadunidense.

Raffaella Carrà se ganó el cariño de una multitud de seguidores. Para la comunidad homosexual, sus canciones fueron inspiración. El tema Lucas, publicado en 1978, es considerado un himno acerca de las personas que están en el clóset y no se atreven a salir. A través de canciones pop, logró entrar en el corazón y la conciencia de un mundo profundamente conservador.

Entre los éxitos en español más destacados de la italiana están temas a como Hay que venir al sur, Qué dolor, Adiós amigo, Caliente, caliente y En el amor todo es empezar, los cuales se han mantenido en el gusto de los españoles desde los años 70.

Tanto en España, como en Italia, Carrà contó con más de un espacio televisivo. En su labor de conductora llegó a entrevistar a personajes como la Madre Teresa de Calcuta y a Rafael Alberti.

Durante tres décadas, la italiana no dejó de trabajar. Ofrecía conciertos, preparaba discos, actuaba o conducía programas, parecía inagotable. Publicó 25 álbumes de estudio y vendió más de 60 millones de discos. Todavía en 2013, luego de 14 años de espera, la cantante italiana volvió a la actividad pública para presentar Replay.

Me considero una persona de izquierda a mi modo. Me he sentido siempre culpable. Durante toda mi vida he estado de parte de los trabajadores, de la gente que lucha, porque yo he trabajado muchísimo , afirmó una vez la cantante al diario español El mundo.

A pesar de que en 2016 se retiró para tener una vida tranquila, su último disco publicado fue Ogni volta che è Natale, compuesto por temas navideños. En su última entrevista, realizada el año pasado con el Il Corriere della Sera, la italiana dijo que tenía mucho miedo. No salgo y 2020 se ha vuelto un año sabático. El 31 de diciembre habrá que romperlo todo .