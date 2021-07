Afp

Tignes. El maillot amarillo del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), se afianzó como líder tras la segunda etapa alpina, ganada en solitario por el australiano Ben O’Connor (AG2R) con final en la estación de Tignes que no contó en esta novena fase con Primoz Roglic y Mathieu van der Poel, al no tomar la salida en Cluses. Roglic, segundo el año pasado, no se recuperó de la caída y competía con dificultades, en tanto que Van der Poel, se retiró para concentrarse a la medalla de oro que aspira en los Juegos Olímpicos de Tokio en el ciclismo de montaña.