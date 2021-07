Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 3 de julio de 2021, p. 22

Santiago. Un grupo de 88 de los 155 constituyentes electos en Chile suscribieron un documento para exigir al gobierno piñerista no reprimir y permitir las manifestaciones ciudadanas el próximo domingo, cuando se realice la instalación y primera sesión de la histórica Convención Constitucional que terminará con el texto heredado de la dictadura pinochetista.

“Demandamos que no se dispongan anillos de seguridad alrededor del ex Congreso y que no se desplieguen fuerzas especiales de carabineros durante ese día, a fin de permitir –dentro de un marco de autocuidado y resguardo de medidas sanitarias– la manifestación social y popular, que es la que dio pie a este proceso constituyente”, señalaron en el texto. En éste desafían, confrontan y desestiman decisiones gubernamentales acerca del inicio y funcionamiento de la Convención, y acusan que se busca invadir la autonomía del órgano.

La inauguración, un hito histórico para los pueblos , se efectuará en la que fue sede del Congreso Nacional en Santiago hasta el golpe militar de 1973, en el centro cívico de la capital. Organizaciones sociales y asambleas territoriales han convocado a la ciudadanía a asistir, con marchas y manifestaciones.

El objetivo del documento es afirmar nuestra autonomía para definir aspectos centrales de la instalación y quehacer inmediato de la Convención, cuestiones que hasta ese momento se estaban efectuando a puertas cerradas y de manera inconsulta por parte del Ejecutivo .

Acusan irrespeto a los pueblos originarios porque se les negaron condiciones que solicitaron, demostrando incapacidad de diálogo intercultural y desconociendo derechos que están reconocidos internacionalmente para los pueblos indígenas .

La queja se refiere a que varios de los 17 convencionales de los pueblos originarios (mapuche, aymara, quechua, diaguita, likan antai, rapa nui, kawesqar, chango, yagán y colla), pidieron cumplir ritos ancestrales en sus lenguas y espiritualidad, propias de ceremonias trascendentes como la del domingo.