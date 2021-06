R

ecuerdo en particular dos rostros, uno de hombre, otro de mujer, el del hombre llorando, el de la mujer sonriendo. Bueno, los dos sonriendo, pero el del hombre llorando (sonriendo pero llorando, llorando pero sonriendo). ¿Se le salían las lágrimas sin querer? No se sabe. ¿La mujer sonreía más allá de sí misma –al mundo, al cosmos, al sonreír? No se sabe.

Pero dos no eran sólo. Era un pequeño grupo (de repente pequeño, de pronto grande, de pronto todo lo grande –lo inabarcable, aun cuando definido– que debiera).

¿Danza, teatro, ritual? ¿ Troupé, verbena, performance, happening? Suceso, cosa que –trascendiéndose– sucede. ¿Qué queda de lo que queda cuando ya nada queda (o cuando otra cosa no sino quedarse donde se está, en lo que se hace)?

Como en el tema de los cohetes en una fiesta –religiosa, cívica– popular, queda la memoria del resplandor y, cómo no, su apagamiento. Quedan la maravilla y el negror, también maravilloso cuando –si uno es consciente– después de la maravilla.