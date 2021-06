De La Redacción

Miércoles 30 de junio de 2021, p. 8

Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria narra la vida de Shirley Pérez, cuya autoestima y sueños se encuentran destrozados por los moldes sociales que durante años han definido su matrimonio y su vida. Se siente tan sola, que acostumbra platicar con la pared, que se ha vuelto su gran confidente .

Así pasa su tiempo: charlando con ésta mientras prepara la cena de su marido, que cada noche, sin falta, tiene que hallar lista sobre la mesa en cuanto él entra por la puerta.

Shirley bebe vino, soñando con hacerlo un día en algún país en el Mediterráneo. Chavela, su única amiga, la ha invitado a acompañarla de vacaciones a Grecia. Después de días de temerosa deliberación y planes hechos en secreto, Shirley se atreve y se lanza a la aventura de este viaje, que la lleva a descubrir el verdadero valor del amor propio y un nuevo sentido a la vida.

Así describe la actriz Rebecca Jones el monólogo que protagoniza, que se repone en el Teatro Aldama a partir de mañana. El montaje se estrenó en 2020 pero las condiciones le hicieron salir, como toda obra.