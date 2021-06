Confinada en su natal Oaxaca, Lila Downs no ha sido ajena al mundo que la rodea. Creo que para mí es muy importante considerar el momento social en el que habitamos la Tierra; qué dicen los grandes movimientos, los grupos que han sido marginados, por un lado porque yo he formado parte de estas realidades, y porque también voy de la mano de muchos de estos diálogos , explicó.

Lo mejor para ella ha sido vivir y estar con mis seres queridos y apreciar verdaderamente el momento. Creo que eso se dice fácil, pero no es así. Es difícil estar encerrado y tener que decirse a uno mismo eso, porque hay momentos muy bajos en los que no te gusta quién eres, o no te parece lo que estás haciendo , admitió.

Sin embargo, las nuevas emociones también han abierto facetas en el trabajo de la cantautora oaxaqueña. Eso hace que también yo componga temas que tienen que ver con el amor, el apego y el gran cariño que le tengo a mis seres queridos , señaló.

Mientras en el pasado su manera de expresarse en la música ha estado muy cercana al enojo y la catarsis, ahora como que ya está saliendo ese ser amoroso que todos traemos dentro, que es inocente y que ama todo de la vida. Creo que ese ser es retratado en varios versos que he compuesto, pero no me quitan lo bailado, y en ese sentido considero que seguimos buscando temas importantes para mí .

Ahora la cantante se prepara para volver al escenario. Admitió sentirse nerviosa, no sólo porque hace más de un año que no toca en vivo, sino también porque es muy necesario para el artista, si ya no tuvieras nervio, creo que ya no estarías vivo . En su presentación ofrecerá temas de su más reciente álbum, Al chile, centrado en destacar la música regional de la Costa Chica de Oaxaca.

Asimismo, interpretará algunos de sus temas clásicos, canciones de José Alfredo Jiménez y adelantará tres de sus nuevas piezas. Se presentará finalmente frente a un público, en el formato de palcos al aire libre, el próximo domingo en el foro Citibanamex Conecta En Vivo, ubicado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.